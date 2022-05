नाबालिग को बंधक बनाकर देह व्यापार करवाने वालों पर पुलिस का एक्शन, सौतेली मां समेत तीन गिरफ्तार

शाहजहांपुर में बेटी से देह व्यापार करवाने वाली सौतेली मां समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले किसी तरह पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने देह व्यापारी की जानकारी दी थी।

इस खबर को सुनें