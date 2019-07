आगरा बस हादसे में 29 लोगों की मौत पर पीएम मोदी और अमित शाह ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में 29 लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, “उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई सड़क दुर्घटना एक दुखद हादसा है । जिन परिजवारों ने इस हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पीड़ति परिवारों और घायलों की हर संभव सहायता प्रदान कर रही हैं।”

Pained by the bus accident in Agra, Uttar Pradesh. Condolences to the families who have lost their loved ones. I pray that those injured recover fast. The State Government and local administration are providing all possible assistance to the affected.