प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टॉफ और फ्रंट लाइन वर्कर से संवाद करेंगे। वह कमिश्नरी सभागार में मौजूद मेडिकल स्टॉफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम के संसदीय क्षेत्र के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम ने अप्रैल में भी जिले के जनप्रतिनिधियों और अफसरों से संवाद किया था।

करीब घंटेभर के संवाद में बीएचयू, आईएमए, कैंसर अस्पताल, बरेका व सरकारी विभागों में कार्यरत डॉक्टरों से पीएम मोदी कोरोना नियंत्रण को लेकर उठाए गये कार्यों के बाबत उनके अनुभवों को जानेंगे। इस दौरान पीएम को अब तक के कार्यों से जुड़ी जानकारी देने के साथ तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों का प्रजेंटेशन देने की भी तैयारी है।

पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम खुद ट्वीट कर इस बार में जानकारी भी साझा की है। उन्होंने लिखा कि कल 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्कर के साथ बातचीत करेंगे।

