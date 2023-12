पीएम मोदी कल मऊ को देंगे नई रेल की सौगात, इस रूट के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

ऐप पर पढ़ें

New Rail from Mau to Dohrighat: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी मऊ को एक नई रेल की सौगात देने वाले हैं। 18 दिसम्‍बर को वह दोहरीघाट रेलवे स्‍टेशन से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह रेल मऊ से दोहरीघाट के बीच हफ्ते में छह दिन चलेगी।

बता दें कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस रूट पर नई रेल के लिए रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया था। जिसे स्‍वीकार करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मऊ से दोहरीघाट तक के लिये एक छह दिवसीय ट्रेन को मंचूरी दे दी।

इसकी जानकारी उन्‍होंने (केंद्रीय रेल मंत्री) खुद मंत्री ए.के.शर्मा को फोन कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसम्बर को दोहरीघाट रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा मऊ से दोहरीघाट तक के लिये नई रेल सेवा को मंजूरी मिल गयी है।

उद्घाटन के बाद इस ट्रेन का संचालन नियमित रूप से शुरू हो जायेगा। वहीं विगत 22 नवंबर को मऊ से मुम्बई तक के लिये एक ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया था। जिसका शनिवार 16 दिसंबर से नियमित संचालन भी शुरू हो गया है।

प्रदेश के नगर विकास एवं उर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स‘ पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि मऊ सहित पूर्वांचल को देश के अन्य राज्यों के साथ रेल सुविधा से भरपूर जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है।

उन्‍होंने बताया कि पिछले 22 नवंबर को मऊ से मुंबई तक के लिये शुरू की गयी नई ट्रेन का नियमित संचालन भी आज से शुरू हो गया है। मऊ से दोहरीघाट की नई रेल सेवा की मंज़ूरी दे दी गयी है। यह प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन होने के बाद नियमित रूप से चलने लगेगी। मंत्री शर्मा ने बताया कि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में छह दिन (रविवार से शुक्रवार) होगा। यह ट्रेन मऊ से इंदारा, कोपा, घोसी, अमिला, मोरादपुर होते हुए दोहरीघाट पहुंचेगी।