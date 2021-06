पीएम मोदी ने गोयनका छात्रावास हादसे पर जताया दु:ख, वाराणसी के डीएम को फोन कर दिया हर संभव मदद का निर्देश 

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने काशी विश्‍वनाथ कॉरीडोर के लिए अधिग्रहीत गोयनका छात्रावास के एक हिस्‍से के गिरने और उसके मलबे के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत पर गहरा दु:ख जताया है। उन्‍होंने वाराणसी के डीएम को फोन कर मामले की जानकारी ली और मृतकों के परिवारीजनों को हर संभव मदद का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्‍होंने मृतकों के परिवारीजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी जताई है।

डीएम कौशल राज शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार सुबह फोन कर हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्‍होंने मृतकों के परिवारीजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और उन्‍हें हर संभव मदद देने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्‍होंने दुर्घटना में घायलों के समुचित इलाज का भी आदेश दिया।

गौरतलब है कि राज राजेश्वरी मन्दिर के पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित गोयनका छात्रावास का एक हिस्सा गिरने से मंगलवार भोर में दो मजदूरों की मौत हो गई थी। हादसे में सात मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन और मंदिर के अधिकारी पहुंच गए। राहत कार्य के साथ ही बाकी हिस्से को सुरक्षित कर लिया गया है। मृतकों में पश्चिम बंगाल के मालदा के कलिया चक थाना क्षेत्र के शेरशाही गांव निवासी 25 वर्षीय एबादुल मोमिन और 45 वर्षीय अमीनुल मोमिन हैं।

PM @narendramodi called us this morning and enquired about the building collapse in Varanasi. He expressed condolences to the bereaved families and instructed us to provide all possible support to them. He also directed us to provide proper medical care to the injured.@PMOIndia