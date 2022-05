पैसेंजर ट्रेनें बनीं अनारक्षित एक्सप्रेस, स्टॉपेज घटे और किराया बढ़ा

कोरोना के कारण बंद हो गई पैसेंडर ट्रेनों को अनारक्षित एक्सप्रेस बना दिया गया है। इससे इनका ठहराव तो कम कर दिया गया है लेकिन किराया बढ़ा दिया गया है। ठहराव कम होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

