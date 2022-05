अलीगढ़ में धर्मसंसद: सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने की उठी आवाज

अलीगढ़ में आयोजित धर्म संसद में बाल योगी ज्ञाननाथ ने कहा ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, वामपंथी सबके अपने देश हैं। पर हिन्दुओं का कोई राष्ट्र नहीं हैं। सभी हिन्दुओं को एक होकर हिन्दू राष्ट्र के लिए लड़ना होगा।

