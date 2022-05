आजम खान की नाराजगी बढ़ी अखिलेश यादव की चिंता, मुलाकात के लिए भेजेंगे एक और दूत

सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम ने पिछले दिनों अखिलेश यादव की ओर से भेजे गए नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। अब सपा के साथी ओपी राजभर ने कहा है कि वह आजम से मिलने जाएंगे।

Sun, 01 May 2022

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sun, 01 May 2022

