राजभर के बड़े-बड़े दावे क्यों हुए फेल, चूक की तलाश में ओम प्रकाश; भाजपा संग जाने पर भी विचार?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की जीत और भाजपा की हार को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन पार्टी को निराशा हाथ लगी। आज सुभासपा इस पर मंथन कर रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Mon, 18 Apr 2022 10:48 AM

