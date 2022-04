जानें क्यों ओपी राजभर ने कहा- मोदी है तो मुमकिन है; बताया अच्छे-बुरे दिन का अंतर

ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमत में वृद्धि को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुभासपा ने ट्विटर पर कार्टून के जरिए यह तंज कसा है।

लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ Sudhir Jha Sat, 09 Apr 2022 06:41 PM

