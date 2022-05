ओपी राजभर भी देंगे अखिलेश को झटका? मोदी-योगी के 2 मंत्रियों से बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने बुधवार को लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और मोदी सरकार के मंत्री कौशल किशोर से मुलाकात की है।

इस खबर को सुनें