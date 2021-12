बिजली बिल में सरचार्ज माफी वाली योजना का सिर्फ 7 फीसदी लोग ही उठा पाए लाभ

वरिष्‍ठ संवाददाता ,गोरखपुर Ajay Singh Tue, 07 Dec 2021 06:30 PM

Your browser does not support the audio element.