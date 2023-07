जिससे शादी के लिए लिंग परिवर्तन कराया, उसी ने छोड़ दिया; आरोपी समेत तीन पर केस दर्ज 

ऐप पर पढ़ें

Changed gender for marriage, then cheated by lover: यूपी के कौशाम्‍बी में दो युवकों के समलैगिंक संबंधों को लेकर अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। शादी के लिए लिंग परिवर्तन कराने वाले युवक ने अपने प्रेमी पर कुकर्म करने के साथ ही धोखा देने सहित कई अन्‍य गंभीर आरोप लगाए हैं।

कौशाम्बी थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक नाचने-गाने का काम करता था। मांगलिक कार्यक्रमों के अलावा वह नौटंकी में नाचता था। वर्ष 2016 में इस युवक की मुलाकात हिसामबाद गांव के सतीश से हुई। दोनों के मधुर संबंध बन गए। कब दोनों समलैगिंक हो गए, इनको पता ही नहीं चला।

नौबत यह आ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। युवक का आरोप है कि उसकी मोहब्बत का लाभ उठाकर आरोपित सतीश ने उसका लिंग परिवर्तन करा दिया। इसके बाद उसके साथ शादी कर ली। अब आरोपित उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसकी कमाई का छह लाख रुपये भी आरोपित उठा ले गया है। इस रुपये को सतीश ने खर्च कर दिया है। कौशाम्बी थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सतीश समेत तीन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।

कहां हुआ लिंग परिवर्तन होगी जांच समलैगिंक संबंध के बाद युवक ने लिंग परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर हिसामबाद के सतीश के खिलाफ कुकर्म का केस दर्ज कराया है। इस मामले में अब पुलिस पीड़ित से पूछताछ करके यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसका लिंग परिवर्तन किस अस्पताल में हुआ। किस डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की। हालांकि इन सवालों का जवाब देने से युवक कतरा रहा है।

लाखों रुपये का खर्च किसने उठाया?

कुकर्म का आरोपित सतीश एफआईआर दर्ज होने के बाद से संकट में आ गया है। उसकी नींद उड़ी हुई है। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। लिंग परिवर्तन कराने में लाखों रुपये का खर्च आता है। सतीश सामान्य परिवार का युवक है। मेहनत मजदूरी करता है। ऐसे में उसने पीड़ित का लिंग परिवर्तन कैसे कराया और उसको रुपये कहां से मिले, इसकी भी जांच कराई जा रही है।