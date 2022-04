एक महीने में सभी व्यवस्था सुधार लें, नहीं तो...विधायक ने सीएचसी स्टाफ को दिखाए तेवर

सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लेने निकल पड़े हैं। जहां भी काम में लापरवाही दिखती है वहीं अफसरों को फटकार लगानी शुरू कर दी है।

धौरहरा-खीरी। संवाददाता Dinesh Rathour Sat, 02 Apr 2022 05:39 PM

