बालू खनन की बात सुनते ही अफसरों से बोले मंत्री जितिन प्रसाद, माफिया को चिह्नित कर घरों पर चलवा दें बुलडोजर

कानपुर के चौबेपुर पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जनचौपाल लगाई। चौपाल में मंत्री के सामने शिकायतों का पुलिंदा रखा। बालू खनने के मुद्दे पर मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए।

