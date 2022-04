ट्रेन में महिला यात्री को देख कसीं अश्लील फब्तियां, दो एयरफोर्स कर्मी समेत तीन रफ्तार

देर रात करीब 1:00 बजे रेल कंट्रोल को किसी यात्री ने सूचना दी कि पद्मावत एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-4 में कुछ लोग महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवानों ने तीन लोगो को पकड़ लिया।

कार्यालय संवाददाता,बरेली Dinesh Rathour Thu, 14 Apr 2022 03:07 PM

