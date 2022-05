यूपी में 1500 के पार हुई एक्टिव केसों की संख्या, सीएम योगी ने दिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि लखनऊ में लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाया जाए।

