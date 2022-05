देवरिया कैश वैन लूटकांड के आरोपियों पर कसा शिकंजा, 2 पर लगा रासुका

यूपी के देवरिया में कैश वैन लूटकांड के आरोपियों पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने दो आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

