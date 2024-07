अब 2 कानूनों के तहत मुकदमा नहीं झेलेंगे व्यापारी, बदली व्यवस्था

हानिकारक खाद्य पदार्थ की बिक्री के आरोप में व्यापारियों को अब दोहरी कार्रवाई से मुक्ति मिल गई है। उन्हें अब दो अलग-अलग कानूनों के तहत मुकदमा नहीं होगा।

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 10:31 AM राजीव ओझा,लखनऊ