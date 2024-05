ऐप पर पढ़ें

Threat to blow up schools in Kanpur: 'तुम्हारा तब तक दम घुटेगा जब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म नहीं हो जाती। हम तुम्हारे शहरों को खंडहरों में बदल देंगे....। यह भाषा उस धमकी भरे ईमेल की है जो दिल्ली, नोएडा और लखनऊ की तरह अब कानपुर के 10 स्कूलों को मिली है। स्‍कूलों को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों में जांच पड़ताल कराई। इस दौरान कुछ स्कूलों ने निजी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ई-मेल की प्राथमिक जांच में पता चला है कि इसमें रूस का सर्वर इस्तेमाल हुआ है। पुलिस के मुताबिक और जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक बर्रा स्थित केडीएमए स्कूल, नौबस्ता के गुलमोहर स्कूल, नजीराबाद के सनातन धर्म मंदिर स्कूल समेत 10 स्कूलों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूलों ने ई-मेल की कॉपियां निकालकर अपने क्षेत्र के थानों में इसकी जानकारी दी। पुलिस सक्रिय हुई और स्कूलों में जांच पड़ताल कराई। तलाशी में कुछ न मिलने पर स्कूलों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ई-मेल वाईफाई नेटवर्क के जरिए भेजी गई है या वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल किया गया है, इसका पता किया जा रहा है।

इंस्ट्रूमेंट के नाम से आई ईमेल

ई-मेल को भेजने के लिए जीमेल का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें भेजने वाले के नाम के स्थान पर इंस्ट्रूमेंट@इनबॉक्स.आरयू लिखा है। इसके अलावा केडीएमए स्कूल को जो ई-मेल आई है, उसमें रिसीवर ईमेल के स्थान पर केवी2अर्मापुर@जीमेल.कॉम लिखा है। एसओ नजीराबाद कौशलेन्द्र सिंह के मुताबिक सनातन धर्म स्कूल में जो मेल आई है, उसमें रिसीवर ईमेल में एक अन्य स्कूल का नाम लिखा हुआ है।

तीन की जगह बस एक गेट खुलेगा

सनातन धर्म स्कूल को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रबंधन की ओर से अमित मित्तल ने कहा कि तीन की जगह अब एक गेट ही खुलेगा। सभी रिक्शे और वैन वालों को निर्देशित किया गया है कि वह गेट के बाहर आकर बच्चों को लेंगे। अजनबियों को प्रवेश नहीं देंगे। सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की गई है।

अंग्रेजी में भेजी गई ई-मेल के अंश का अनुवाद

स्कूल में विस्फोटक:: हम तुम्हें उन पर फेंक देंगे और तुम्हारा तब तक दम घुटेगा जब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी खत्म नहीं हो जाती। हम तुम्हारे शहरों को खंडहरों में बदल देंगे। आप हमें आतंकवादियों के रूप में पहचानते हैं, जबकि वास्तव में आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हर मीडिया आउटलेट के संपादकीय कार्यालय में सेंध लगाएंगे और आपके झूठे लेन-देन का गला काट देंगे। तुम मौत से डरते हो और उसे दूर करने के लिए सब कुछ दे देते हो।.हम बचपन से अनंत काल देख रहे हैं और चाहे हमारे शरीर को कुछ भी हो जाए हम कभी नहीं मरेंगे। भले ही हम पूर्ण शून्य हो जाएं।

क्‍या बोली पुलिस

डीसीपी सेन्‍ट्रल आरएस गौतम ने कहा कि स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ते के साथ चेकिंग कराई गई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ईमेल रूस के सर्वर से जनरेट हुआ है। अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।