Free food on the banks of Sangam: अयोध्या की तर्ज पर अब दूरदराज से संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की पहल हुई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने यह पहल की है। प्राधिकरण ने निविदा निकालकर इस कार्य के लिए इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किया है। संगम के पास मॉड्यूलर किचन बनाकर श्रद्धालुओं के लिए बिना लहसुन-प्याज वाला भोजन तैयार किया जाएगा।

संगम पर रोजाना यूपी सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराती हैं लेकिन उनकी व्यवस्था स्थायी नहीं है। इसे देखते हुए मेला प्राधिकरण यह व्यवस्था करने जा रहा है। प्राधिकरण ने इस कार्य की इच्छुक संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। चयनित संस्था को 30 साल के लिए लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

रसोई में आधुनिक मशीन लगाई जाएगी, जिसमें रोजाना 10 हजार श्रद्धालुओं का भोजन तैयार होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह रसोई जल्द ही खोली जाएगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने आवेदन के लिए छह जुलाई तक का समय तय किया है। इसी दिन शाम पांच बजे टेक्निकल और उसके बाद फाइनेशियल बिड खुलेगी। राम जन्म भूमि अयोध्या में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को ऐसे ही भोजन दिया जा रहा है।

क्‍या बोले मेलाधिकारी

मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने कहा कि संगम तट पर रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं। कम से कम 10 हजार श्रद्धालुओं को प्रतिदिन सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।