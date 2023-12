ऐप पर पढ़ें

UP Police will keep surveillance: वकीलों के वेश में बवाल करने वाले आरोपितों पर अब निगरानी के लिये एक विशेष सेल बनाया जायेगा। यह सेल जेसीपी कानून व्यवस्था के मुख्यालय में बनेगा। इस सम्बन्ध में पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर ने जेसीपी को निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी ऐसे प्रकरणों को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बाद ही पुलिस कमिश्नर ने यह निर्णय लिया है।

इस सेल में दो साल पहले दर्ज हुए ऐसे मामलों को लाया जायेगा। इसमें देखा जायेगा कि इन मामलों में क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुये और कितने में अभी कार्रवाई बाकी है। जांच में अगर कोई वकील दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट भी लगेगी और इस सम्बन्ध में बार एसोसिएशन को भी सूचना दी जायेगी।

पिछले कुछ समय में जमीन कब्जा व अन्य कई ऐसे मामले आये जिसमें उपद्रव करने वालों में कई लोग वकील की वेशभूषा में थे। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ऐसे कई मामलों में यह भी हुआ कि बार एसोसिएशन ने सफाई दी थी कि कुछ लोगों ने वकीलों को बदनाम करने के लिये उनकी ड्रेस पहनकर ऐसा किया है।

दो दिन में बन जायेगी सेल

जेसीपी उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सेल बनाने को कहा है। यह सेल उनके कार्यालय में बनाया जायेगा। दो दिन में ही इस सेल का गठन कर लिया जायेगा। एसीपी स्तर के अधिकारी को दो साल में दर्ज हुए ऐसे मामलों की सूची तैयार करने को कहा गया है।