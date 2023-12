ऐप पर पढ़ें

Boxing player came in defense of father: बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशबू निषाद ने अपने पिता पूर्व पार्षद नंद लाल निषाद नंदा को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। खुशबू का कहना है कि उनके पिता का अतीक से कोई सम्‍बन्‍ध नहीं है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि माफिया अतीक अहमद से संबंध होने की मनगढ़ंत कहानी जबरन रची गई है। ये आरोप निराधार हैं। खुशबू निषाद ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि मेरे पिता दो बार पार्षद रहे। खुशबू ने कहा कि उनके पिता की क्षेत्र में छवि धूमिल करने करने के लिए फर्जी मुकदमे में दर्ज कराए गए हैं। यह एक भूमाफिया की साजिश है। उसके खुद माफिया अतीक अहमद से नजदीकी संबंध रहे। वह हमारे किराएदारों को कमरा खाली कर भाग जाने की धमकी देता है। इतना ही नहीं परिजनों को लगातार मुकदमा वापस लेने के आरोपी धमकी दे रहे हैं। मुकदमा वापस न लेने पर पिता को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी जा रही है। खुशबू ने सरकार और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

बमरौली में कब्जा जमीन को खाली कराने की तैयारी तेज

बमरौली में वक्फ बोर्ड को अब कब्जे से मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो गई है। मुतवल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। जल्द ही लगभग 50 करोड़ की जमीन को खाली कराया जाएगा।

बमरौली में वक्फ बोर्ड की लगभग 100 बीघा जमीन थी। इस जमीन को मुतवल्ली ने बेच दिया था। जिसकी शिकायत के बाद मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जांच कराई और जांच कमेटी ने आरोप को सही पाया था। मुतवल्ली ने बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति जमीन बेच दी थी। इसमें यह भी बात सामने आई कि अतीक के करीबियों को जमीन बेची गई थी। इस जमीन पर इतने सालों में तमाम निर्माण हो चुके हैं।

ऐसे में अब इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। मंडलायुक्त ने पहले डीएम को इसके लिए पत्र लिखा था। बताया जा रहा है कि अब वक्फ बोर्ड की ओर से भी पत्र लिखा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी का कहना है कि वक्फ बोर्ड का पत्र आने के बाद इसके लिए तैयारी शुरू की जाएगी।