New Chief Secretary of UP: नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अपने कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए इसे रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। अब यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी परीक्षा का संपन्न कराया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई उसके उन्नयन में काम करना और तेजी गति से काम करना है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बेहतर सामंजस्य है। बतौर आईडीसी मेरा अनुभव है जितने भी उद्योगपतियों से मुलाकात होती है वो सबसे पहले बेहतर कानून-व्यवस्था की तारीफ करते हैं। अच्छी कानून-व्यवस्था बेहतर कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है।उन्होंने कहा कि 2019 का कुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस कुंभ में भाग लिया। उम्मीद है कि 2025 का कुंभ पिछले कुंभ से बेहतर होगा। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले लोगों को एक अच्छा माहौल और एक अच्छी अवस्थापना कुंभ में मिल सके।

आईजीआरएस सिस्टम पर उन्होंने कहा कि यह एक अनूठा और अच्छा फार्मूला है। पूरे प्रदेश में जो अलग-अलग विभाग है, उनकी कार्य प्रणाली पर आईजीआरएस से सीधा पकड़ रख सकते हैं।

अपनी जिम्मेदारियों को समर्पण से पूरा किया मिश्र

मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि 40 साल की प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरे मनोयोग व समर्पण से पूरा किया। अपनी इस यात्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष तौर पर याद करते हुए आभार जताया। रविवार शाम को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, मेरी इस यात्रा में अपनी सेवा तथा राज्य व केंद्र स्तर की भिन्न-भिन्न सेवाओं के लोक सेवकों का बहुत ही बेहतरीन सहयोग, जनता का भरपूर भरोसा मिला।