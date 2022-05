यूपी में नकली और तस्‍करी से आने वाली शराब पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने शराब बिक्री में बार कोड व्‍यवस्‍था लागू कर दी है। अब बोतल पर लगे क्‍यू आर कोड को स्‍कैन किए बगैर शराब नहीं बेची जा सकेगी।

