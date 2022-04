यूपी के नौ शिक्षकों पर गिरी गाज, चार साल से बिना ड्यूटी के ले रहे थे वेतन, बीएसए ने किया बर्खास्त 

यूपी के अमरोहा जिले में बिना ड्यूटी के वेतन लेने का मामला खुला तो डीएम ने बीएसए के ऊपर जांच बैठा दी। इधर बीएसए ने भी जांच पड़ताल के बाद चार साल से ड्यूटी पर न आने वाले नौ शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया

इस खबर को सुनें