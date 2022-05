थाने में रेप के मामले मे NHRC ने UP के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, डीआईजी ने शुरू की जांच

ललितपुर में थाने के अंदर 13 साल की किशोरी से रेप के मामले में एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। रेप का आरोप SHO पर लगा है। चार हफ्ते में रिपोर्ट देनी है।

इस खबर को सुनें