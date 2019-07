पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

सपा नेता नीरज शेखर ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार शेखर ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से और स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात की है। सभापति नायडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में सपा की ओर से अब तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Samajwadi Party MP Neeraj Shekhar resigns from Rajya Sabha. He is the son of Former Prime Minister Chandra Shekhar (file pic) pic.twitter.com/cFQTXGWS6z