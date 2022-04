महंत ने दी मुस्लिम बहू-बेटियों से रेप की धमकी, महिला आयोग ने कहा- तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस

उत्तर प्रदेश में बजरंग दास मुनि का एक वीडियो वायरल हुआ है जो हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर मुसलमानों की बहू-बेटियों से रेप की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने जांच की बात कही है। अब NCW ने संज्ञान लिया।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Sudhir Jha Fri, 08 Apr 2022 02:29 PM

