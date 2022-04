उत्‍तर प्रदेश में किसी भी नए या सार्वजनिक स्थल पर अलविदा नमाज की इजाजत नहीं होगी। तय स्‍थानों पर ही नमाज पढ़ी जा सकेगी। प्रदेश में अब तक 21 हजार लाउडस्‍पीकर उतारे जा चुके हैं। अभियान लगातार जारी है।

इस खबर को सुनें