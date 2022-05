मुजफ्फरनगरः भगवा कपड़ा पहन पढ़ी ईद की नमाज, गले में बीजेपी का पट्टा डाल पहुंचे ईदगाह

मुजफ्फरनगर के ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी रहे डॉक्टर समर गजनी ने भगवा कपड़ा पहनकर ईदगाह में नमाजियों के साथ पंक्ति में बैठकर नमाज अदा की।

