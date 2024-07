बहराइच में रिश्ते का कत्ल, बेटे ने फावड़े से हमलाकर पिता को मार डाला

यूपी के बहराइच जिले में एक बेटे ने रिश्ते का कत्ल कर दिया। गुस्साए बेटे ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए पिता पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमलाकर मौत के घाट उतार दिया।

Murder of relative in Bahraich, son attacked father with shovel and killed him

Deep Pandey Sat, 13 Jul 2024 01:20 PM हिन्दुस्तान,बहराइच