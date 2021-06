प्रतापगढ़ में पत्रकार की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने पहले बताया था हादसा

प्रतापगढ़ में एक टीवी चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। सुलभ की रविवार देर रात सड़क किनारे लाश मिली थी। पुलिस ने मामले को हादसा बताया था। एक दिन पहले शनिवार को ही सुलभ ने शराब माफियाओं से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। इसके बाद भी उसे सुरक्षा नहीं मिल सकी थी। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिले कुछ सबूतों के कारण पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पत्रकार की मौत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला।

#UPDATE | Pratapgarh Police regsiters FIR against unknown persons in the death of TV journalist Sulabh Srivastava, at Kolwali Police Station https://t.co/7Bzr4SgJ6y