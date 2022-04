बरेली सेंट्रल जेल में बंद हत्यारोपी कैदी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में 4 लोगों को ठहराया जिम्‍मेदार

उत्‍तर प्रदेश की बरेली सेंट्रल जेल में बंद हत्‍यारोपी अमर सिंह ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने 4 लोगों को जिम्‍मेदार ठहराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Tue, 19 Apr 2022 10:51 AM

