मुख्तार अंसारी के वकील ने पैमाइश को पहुंची टीम को धमकाया, जजों को बोला अपशब्द, VIDEO वायरल होने के बाद केस दर्ज

मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह की दबंगई सामने आई है। मऊ के किन्नूपुर में जमीन की पैमाइश करने पहुंची टीम को दारोगा सिंह ने रोक दिया और धमकी देते हुए जजों के खिलाफ भी अपशब्द बोले।

