मुख्तार अंसारी की बहू निकहत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पति अब्बास से जेल में अवैध रूप से मिलते हुई थी गिरफ्तार 

ऐप पर पढ़ें

माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। निकहत को अब्बास अंसारी के साथ अवैध रूप से चित्रकूट जेल में मुलाकात के दौरान पकड़ा गया था। निकहत को गिरफ्तार कर चित्रकूट जेल में ही रखा गया था जबकि अब्बास को कासगंज जेल भेज दिया गया था। निकहत को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि निकहत बानो का 1 साल का बच्चा है। उनको मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है।

11 फरवरी को निकहत बिना परमिशन के चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से मिलने गई थी। ‌‌‌वह जेलर के कमरे में पति अब्बास से मुलाकात कर रही थी, तभी SP और डीएम पहुंच गए थे। अब्बास को छापे से थोड़ी देर पहले ही जेलकर्मियों ने कमरे से निकाल दिया था। जिस कमरे से निकहत पकड़ी गई थी उसमें बाहर से ताला लगा था। उसके पास से विदेशी करेंसी और मोबाइल बरामद किया गया था। बाद मे खुलासा हुआ कि कई महीनों से निकहत इसी तरह जेल मे अब्बास से मिलने आती थी और अवैध रूप से उसके साथ काफी देर तक रहती थी।

जेल अधिकारियों पर कार्रवाई

निकहत और अब्बास के जेल-मिलन कांड के बाद कई जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार और वार्डन जगमोहन ने निखत और अब्बास को मिलाने के नाम पर पैसे और कई तरह के गिफ्ट लिए।

निखत-अब्बास की मुलाकात कराने में डिप्टी जेलर चंद्रकला का भी हाथ था। इनके पास घूस के 5 लाख 80 हजार रुपए, 2 मोबाइल फोन, एक KIA गाड़ी बरामद हुई। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पता चला था कि जेल की कैंटीन के ठेकेदार नवनीत सचान ने निखत की साठगांठ जेल अधिकारियों से करवाई।

अवैध मिलन को पकड़ने वाले सम्मानित

चित्रकूट जेल में निकहत-अब्बास को रंगे हाथ पकड़ने वाली टीम को UP DGP देवेंद्र सिंह चौहान और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सम्मानित किया था। टीम में SP चित्रकूट वृंदा शुक्ला, CO सिटी हर्ष पांडे, CO LIU अनुज मिश्रा और चौकी प्रभारी जिला कारागार रंगोली, श्यामदेव सिंह शामिल रहे।