संतकबीरनगर में सांसद प्रवीण निषाद का एक तरह से पहचान कौन परीक्षण हो गया। जनचौपाल के दौरान जब प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने जनता से पूछा कि क्‍या आप अपने सांसद को पहचानते हैं? तो जवाब ना में मिला।

Tue, 03 May 2022 10:02 AM

Ajay Singh लाइव हिन्‍दुस्‍तान,संतकबीरनगर Tue, 03 May 2022 10:02 AM

