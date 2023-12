ऐप पर पढ़ें

Loving couple was tied to a pillar and beaten: यूपी के महाराजगंज में ग्रामीणों ने एक महिला और उसके प्रेमी को खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा। इस तालिबानी सजा का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के भारीवैसी की है। इस मामले में युवक की तहरीर पर पुलिस ने तीन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

प्रेमी युगल को कैम्पियरगंज मोदीगंज रोड के किनारे स्थित एक स्कूल के सामने खंभे से बांधा गया बताया जा रहा है। ठंड में दोनों ठिठुरे बैठे रहे और आसपास मौजूद लोग उनको रुक-रुककर पीटते रहे। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत हो चुकी है। उसके पांच बच्चे हैं। चार बच्चों को घर छोड़कर महिला अपने प्रेमी संग एक बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। रात में घर आई तो दोनों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। फिर दोनों को खंभे में बांधकर प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में फरेंदा एसओ अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़ित युवक की तहरीर पर तीन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जरूरी कार्रवाई होगी।

सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले मंगलवार को यह घटना हुई। महिला अपने प्रेमी के साथ गांव लौटी तो ग्रामीणों का गुस्‍सा भड़क गया। उन्‍होंने दोनों को पकड़ लिया और कैंपियरगंज-मोदीगंज मार्ग के पास दोनों को खंभे से बांध दिया। इसके बाद पिटाई शुरू कर की। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।