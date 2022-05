मुरादाबाद: इस कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ लीक! स्ट्रांग रूम तोड़कर चोरी की कोशिश; पेपर का बंडल फाड़ा

मुरादाबाद के में स्थित विजडम एजुकेशन कॉलेज में प्रिंसिपल के रूम में बने स्ट्रांग रूम को तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। चार मई को जिस राजनीति शास्त्र का पेपर होना है उसका बंडल फाड़ा गया।

Mon, 02 May 2022 05:28 AM

Sneha Baluni कार्यालय संवाददाता,मुरादाबाद Mon, 02 May 2022 05:28 AM

इस खबर को सुनें