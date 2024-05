ऐप पर पढ़ें

Life imprisonment on the base of minor's dying declaration: यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और हत्‍या के एक मामले में मृत्‍यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने छेड़छाड़ के विरोध पर किशोरी की जलाकर हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

सोमवार को विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सुनील शर्मा व महेश राघव ने बताया कि 23 मार्च 2019 को नगर के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी के साथ उसके किराएदार के भाई आमिर ने छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसे पीटते हुए कैरोसीन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि दिल्ली में पुलिस और चिकित्सकों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के बीच उसका बयान दर्ज किया गया, जबकि 30 मार्च को उपचार के दौरान पीड़िता किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और हत्या के मामले में आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

न्यायालय में मृतका की छोटी बहन ने बताया कि 23 मार्च को आरोपी आमिर उसके घऱ आया और सामान रखने की बात कहते हुए गेट खुलवाया। इसके बाद आरोपी अपने कमरे में गया और नीचे आकर उसकी बहन से छेड़छाड़ करने लगा। इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीटा और दुष्कर्म की नीयत से कमरे में खींचकर ले गया।

जहां आरोपी ने उसकी बहन पर कैरोसीन डालकर जला दिया औऱ बाद में जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तरुण कुमार सिंह ने बयान, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी आमिर को दोषी पाया।