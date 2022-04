मंत्री को देखकर फफक पड़ी महिला, बेड की ओर आता देखकर मां ने बेटी की लाश से हटा दी चादर, जानें पूरा मामला  

चित्रकूट में मंत्री फल बांटते हुए उस बेड तक पहुंचे तो मां की रुलाई फूट पड़ी और चादर उलट दी। अंदर बेटी की लाश थी। फल मंत्री के हाथ में ही रह गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

