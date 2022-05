यूपी के बागपत जिले के छपरौली थाना परिसर के पुलिस आवासों में घुसकर एक मंदबुद्ध‍ि शख्‍स ने पुलिसवालों पर हमला बोल दिया। इस घटना में चार पुलिसवाले घायल हो गए। बड़ी मशक्‍कत से उस शख्‍स पर काबू पाया गया।

Mon, 02 May 2022 10:35 AM

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान,बागपत Mon, 02 May 2022 10:35 AM

इस खबर को सुनें