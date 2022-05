मेरठ: 1.60 करोड़ की धोखाधड़ी में सीओ समेत चार पुलिसकर्मी तलब

मेरठ में दर्ज 1.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में एफआर लगाना पुलिस को भारी पड़ गया। कोर्ट ने सीओ समेत चार पुलिसकर्मियों को तलब कर लिया है, साथ ही सचिव गृह विभाग यूपी और डीजीपी को भी रिपोर्ट भेजी गई है।

