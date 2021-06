यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी बड़ी टूट की कगार पर पहुंच गई है। बागी विधायकों ने नई पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल 11 विधायकों का साथ मिल चुका है। एक और विधायक मिलते ही नई पार्टी बन जाएगी।

बसपा के बागी विधायक असलम राइनी के अनुसार बसपा के बागी विधायक नई पार्टी बनाएंगे। बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा नई पार्टी के नेता होंगे। नई पार्टी बनाने के लिए 12 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल 11 विधायकों का साथ मिल चुका है। एक और विधायक का साथ मिलते ही नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा।

इससे पहले बसपा से बगावत करने वाले विधायकों ने मंगलवार की सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की तो कयासों का बाजार तेज हो गया। बसपा विधायकों के सपा में जाने की चर्चा होने लगी थी।

The tally for expelled Bahujan Samaj Party (BSP) MLAs is 11 right now. If we get one more MLA, will form our own party. Our leader will be Lalji Verma and he will decide the name and other details of the party: Rebel BSP MLA Aslam Raini pic.twitter.com/maYLoTb6Rc