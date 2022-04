मऊ: मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी चोट, पति-पत्नी की 2.5 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगी पति-पत्नी की 2.5 करोड़ की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली गई। डीएम के आदेश के बाद नगर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की।

इस खबर को सुनें