मथुरा: गैंगरेप मामले में आरोपी की इलाज के दौरान मौत, सगे भाइयों ने नाबालिग से किया था रेप

मथुरा के गोविंदनगर इलाके में एक 15 साल की किशोरी से तीन सगे भाइयों द्वारा गैंगरेप का मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी हरिओम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हरिओम ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी के परिवार ने पीड़िता के परिजनों पर मर्डर का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Mathura: Gangrape accused passes away during treatment. The accused Hari Om had allegedly tried to hang himself. His family has blamed gangrape victim's family of murder. Police have begun investigation