ऐप पर पढ़ें

Jumped from the roof of the medical college: यूपी के देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल बिल्डिंग से एक शख्‍स ने छलांग लगाकर जान दे दी। ट्रेन की चपेट में आकर घायल होने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अस्‍पताल में उससे मिलने परिवार या जान-पहचान का कोई शख्‍स नहीं आया था।

मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज ने बुधवार की सुबह अस्पताल की तीसरी बिल्डिंग से छलांग लगा कर जान दे दी। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मंगलवार की सुबह 8 बजे किसी ने सत्येंद्र कुमार गौतम (उम्र 32 वर्ष) पुत्र कन्हैया गौतम, निवासी इटावा भरौली थाना गौरीबाजार को लाकर घायल अवस्था में भर्ती कराया था। भर्ती कराते समय बताया गया कि वह ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया है। उसके साथ उसका कोई परिजन नहीं था।

इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे सर्जिकल वार्ड में रेफर कर दिया गया। रात में भी उसका कोई परिजन उससे मिलने नहीं आया। बुधवार की सुबह उसने मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड छलांग लगा दिया। मरीज के अस्पताल की बिल्डिंग से कूदने की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उसका इलाज शुरू कराया गया लेकिन उसी दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को घटना की जानकारी देने के साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सत्येंद्र कुमार नशे का आदी था। समाचार लिखे जाने तक उसका कोई परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा था।

क्‍या बोले सीएमएस

मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. एचके मिश्रा ने इस बारे में बताया कि मंगलवार को घायल अवस्था में सत्येंद्र कुमार को इमरजेंसी में किसी ने भर्ती कराया था। इलाज के बाद उसे सर्जिकल वार्ड में भेज दिया गया था। बुधवार की सुबह अस्पताल की बिल्डिंग के समीप वह घायल अवस्था में मिला। इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी तक उसका कोई परिजन नहीं पहुंचा है।