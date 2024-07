ऐप पर पढ़ें

Rape on the pretext of marriage: यूपी के प्रयागराज में अस्पताल संचालिका से एक युवक ने पहले उसी के धर्म का बताकर दोस्ती की। इसके बाद अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती जब गर्भवती हो गई तो आरोपी युवक ने अस्पताल ले जाकर गर्भपात करा दिया। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ शनिवार को फाफामऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के मुताबिक, प्रतापगढ़ की रहने वाली एक युवती प्रयागराज के फाफामऊ थानाक्षेत्र के मलाक हरहर स्थित एक अस्पताल का संचालन करती है। आरोप है कि सालभर पहले एक युवक उसे फोन करके उसी के धर्म का फर्जी नाम बताकर दोस्ती कर ली। शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

युवती जब गर्भवती हो गई तो युवक सोरांव के एक ढाबे पर ले गया और कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। अस्पताल में ले जाकर गर्भपात करा दिया। युवक ने कुछ दिन पहले बताया कि वह किसी अन्य समुदाय का है। शादी से इनकार करते हुए उसे धमकाकर भगा दिया।