सीतापुर: आदमखोर कुत्तों ने मासूम बच्ची को बनाया निशाना, अब तक 14 की मौत- VIDEO

उत्तर प्रदेश के सीतापुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 12 साल की बच्ची पर आदमखोर कुत्तों ने हमला कर दिया। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। खैराबाद थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे खेत में गेहूं की बाली बीन रही चार बच्चियों पर सात-आठ कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे शोर मचाते हुए भागे लेकिन कुत्तों ने 12 साल की रीना को दबोच लिया। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे कुत्तों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मासूम रीना की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अब तक 13 बच्चों की कुत्तों के हमलों में मौत हो गई चुकी है।

Sitapur: 10-year-old girl died after being attacked by pack of dogs in Khairabad's Maheshpur Chilwara village. Total 13 children have lost their lives in the region till date after being attacked by dogs.