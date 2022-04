UP में आदमखोर हुए कुत्ते: सहारनपुर में 5 साल की बच्ची को बनाया निवाला तो हापुड़ में 9 साल के बच्चे की ली जान

उत्तर प्रदेश में कुत्ते आदमखोर हो गए है। सहारनपुर जिले में आदमखोर कुत्तों ने 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। वहीं हापुड़ जिले में अवारा कुत्तों ने 9 साल के बच्चे की जान ले ली।

हिन्दुस्तान,सहारनपुर हापुड़ Deep Pandey Tue, 05 Apr 2022 07:27 AM

